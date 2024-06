Publié par melanie le 14 Sep, 2022 dans Voyage Hôtels et Hébergements |

Échanges de maison ou d’appartements : une formule gagnant-gagnant

Une villa en Floride contre votre appartement parisien ou une maison en Occitanie ? Un rêve accessible grâce à des sociétés dont l’activité consiste à mettre en relation les candidats à des échanges de maison ou d’appartements. Voici les modalités de fonctionnement de cette forme de vacances en 6 questions.

1 – Comment procéder pour des échanges de maison ou d’appartement ?

La plupart du temps, vous devez vous inscrire sur un site Internet. Il existe cependant des sociétés qui éditent aussi un catalogue papier (Intervac et Homelink).

Deux possibilités :

– Vous avez une idée précise du lieu et du type de bien que vous souhaitez trouver (appartement, maison…). Dans ce cas, vous pouvez commencer par faire le tour des sites existants, qui vous permettent de consulter les offres. Si l’une d’elle vous intéresse, il faudra alors vous inscrire pour être mis en relation avec « l’échangiste ».

– Vous n’avez pas d’idée précise, mais pensez que votre bien peut intéresser quelqu’un. Vous commencez par vous inscrire pour faire figurer le descriptif de votre maison ou appartement, si possible avec photos et périodes de disponibilité . Pour être sur que votre offre va plaire, il est même conseillé de faire quelques petits travaux de rénovation d’appartement au préalable. Un peu comme ceux qui font du home staging avant de vendre leur bien immobilier…

De votre côté, vous indiquez quel type de bien vous souhaiteriez trouver (pour combien de personnes notamment) et éventuellement les régions que vous aimeriez découvrir si vous avez des préférences.

Un organisme procède différemment, Echange Bolivé : vous devez lui indiquer ce que vous cherchez et ce que vous avez à proposer et il se charge de vous trouver le bien qui correspond à vos souhaits, et de vous mettre en relation.

2 – Combien coûte l’échange de maison ?

Les tarifs pratiqués par les organismes spécialisés dans les échanges de maison et appartements sont très variables. 149 €/an chez Trocmaison, 125 € pour partir à l’étranger avec Intervac (140 € pour la France et l’étranger), 115 € chez Homelink pour la version web (175 € pour les versions web + catalogue), 110€ pour les échanges de maison France/France chez Echange Bolivé et 180€ pour les échanges France/Etranger…

3 – Peut-on faire des échanges à toutes les périodes de l’année et partout dans le monde ?

Oui. Au départ, ce sont surtout les anglo-saxons qui pratiquaient ces échanges. Mais depuis quelques années, la mode a gagné l’Europe et l’on trouve des villas ou appartements à peu près partout dans le monde. Quant aux périodes, libre à vous de déterminer celle à laquelle vous pouvez rendre votre maison disponible et celle à laquelle vous souhaitez vous déplacer.

4- L’échange doit-il être simultané ?

Non, pas forcément. Vous pouvez parfaitement convenir avec votre interlocuteur que vous prendrez sa maison pendant les vacances de Pâques, alors qu’il est lui-même parti, puis qu’il prendra la vôtre l’été, alors que vous allez chez vos parents, par exemple.

5 – Les locataires peuvent-ils aussi procéder à un échange ?

Oui. C’est comme si vous prêtiez votre maison à des amis ou à de la famille. Par courtoisie, vous pouvez en informer le propriétaire, mais rien ne s’impose.

6 – Les biens échangés doivent-ils être de même valeur ?

Non, pas forcément. Il suffit que votre bien corresponde à ce que recherche le propriétaire (ou locataire) chez qui vous envisagez de vous rendre. Vous pouvez très bien échanger le 2 pièces que vous occupez en couple en plein cœur de Paris contre une villa de 4 chambres en Californie appartenant à des retraités dont les enfants sont partis. Quant aux régions, les sites les plus touristiques ont certes le plus de chance d’être convoités, mais certains voyageurs apprécient de découvrir des régions moins connues : pensez « petits travaux de rénovation » pour embellir votre offre, comme on l’a déjà signalé…